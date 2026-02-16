マツコ・デラックスが16日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）を2週連続で欠席した。代役として、女装家のダイアナ・エクストラバガンザが出演。「あの人がどこか弱ったら、私が呼ばれる」と語った。昨年8月にマツコが腰痛で欠席した際も代打出演を果たしていた。先週放送回で月曜コメンテーターのマツコ・デラックスが欠席。番組冒頭、スタジオの定位置にはマツコが不在だった。その後、マツコからスタジオに電話がかか