建設工事が進められている横手市の市立体育館は、今年の7月にオープン予定です。体育館の命名権＝ネーミングライツが横手市に工場を構える神奈川の電子部品メーカーイリソ電子工業に決まり、契約の締結式が開かれました。横手市の新たな市立体育館は今年7月にオープンする予定です。第1と第2、2つのアリーナあわせてバスケットボールコート4面分の広さがあり、メインの第1アリ