13日から15日にかけ県内各地で冬まつりが行われ、多くの人でにぎわいました。秋田ならではのまつりをたくさん楽しんでもらおうと、今年はまつり同士のコラボレーションもありました。 ＜なまはげ柴灯まつり＞ 秋田の冬の風物詩のひとつ、なまはげ柴灯まつり。男鹿市の真山神社に古くから伝わる神事「柴灯祭」と、大みそかに行われる「男鹿のナマハゲ」を組み合わせた観光行事で、今年で63回目を迎えました。ナマハゲ入魂の