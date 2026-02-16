チェルシーに所属するスペイン代表DFマルク・ククレジャはしばらく離脱を強いられるようだ。今シーズンもここまで公式戦35試合に出場する同選手はチームの守備を支える1人だ。激しいデュエルを持ち味とし、今シーズンも様々なウインガーを抑えてきた同選手だが、チェルシーは重要な局面で起用できないかもしれないという。ククレジャはプレミアリーグ第26節のリーズ戦、前半で交代しており、負傷の状態が不安視されていた。そんな