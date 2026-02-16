昨夏にボルシアMGを離れてオランダの名門アヤックスへ移籍した日本代表DF板倉滉。果たしてこの移籍は板倉にとって成功だったのだろうか。アヤックスへ移籍した理由の1つにはチャンピオンズリーグ出場があったはずだが、アヤックスはCLで2勝6敗の成績でリーグフェーズ32位に沈み、あっさり敗退が決まった。シーズン途中には指揮官ヨン・ハイティンハも成績不振を理由に解任され、板倉の評価も安定しなかった。スタメンから外れるゲ