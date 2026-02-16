今冬にウェストハムからミランにレンタル移籍したドイツ代表FWニクラス・フュルクルクはチームのエースになれるのだろうか。14日に行われたセリエA第25節のピサ戦は何とも苦い一戦になってしまった。フュルクルクは後半のスタートからクリストファー・エンクンクとの交代で出場したが、56分に得たPKのチャンスではゴール左に外してしまった。その後チームは終盤にMFルカ・モドリッチが決勝ゴールを挙げたが、フュルクルクは後半終