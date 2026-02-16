NTTドコモは、Appleのサブスクリプションをまとめたセットプラン「Apple One」の取り扱いを26日に開始する。料金は月額1200円～。あわせて、対象サービスの利用でdポイントを還元する特典「爆アゲ セレクション」の対象に追加される。 「Apple One」は、「Apple Music」、「iCloud+」、「Apple TV+」、「Apple Arcade」の4サービスを一つのセットとして利用できるプラン。ドコモでの取り扱いは「個人プ