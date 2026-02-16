明治安田J2・J3百年構想リーグのツエーゲン金沢は、15日にアウェイでJ3愛媛FCと対戦し、PK戦の末初勝利を飾りました。J2今治相手に、開幕戦はPK戦で惜しくも落としたツエーゲン。前半、愛媛に押し込まれる時間帯をしのいだツエーゲンは、43分、相手のパスミスを逃さずボールをつなぎ、最後は大澤がゴールを決め先制します。さらに後半開始早々、今度はクロスボールに反応したパトリックが右足で合わせリードを広げます。しかし、そ