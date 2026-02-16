警察官がクマのような動物の足跡を発見したのは、北海道津別町美都の道路上です。2月16日午前11時半ごろ、パトロール中の警察官がパトカーの方向を転換しようとしたところ、町道上にクマのような動物の足跡を発見しました。警察によりますと、足跡は最も大きいもので幅10センチ、長さ19センチだったということです。大小さまざまで複数あり、山の方向に向かうようについていたとみられます。警察はパトロールな