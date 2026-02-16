金メダル候補とされたマリニンはフリーで乱調、最終的に順位は8位となった(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート男子絶対王者のイリア・マリニン（米国）が敗れた余波が続いている。「クアッド・ゴッド（4回転の神）」として金メダル候補と目され、SPで首位に立っていたマリニンは現地2月13日に行われたフリーで2度の転倒を含む乱調でまさかの大失速となり、8位に沈んだ。競技中から見せた苦しげな表情も注