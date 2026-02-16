14日、長崎ランタンフェスティバルのメインイベントの1つ「皇帝パレード」が行われました。 中国の皇帝・皇后が民衆と新年を祝う様子を再現する「皇帝パレード」。 今年の皇帝役は、V・ファーレン長崎の山口 蛍選手。 皇后役は、長崎市出身でタレントの永田 愛実さんです。 （皇帝役 V・ファーレン長崎 山口 蛍選手） 「このような貴重な経験ができて、すごくうれしく思っている