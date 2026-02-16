モバイルOS「Android 17」の最初のベータ版をGoogleがリリースしました。Android Developers Blog: The First Beta of Android 17https://android-developers.googleblog.com/2026/02/the-first-beta-of-android-17.htmlリリースノート  |  Android Developershttps://developer.android.com/about/versions/17/release-notes?hl=jaAndroid 17では、より適応性の高いAndroidアプリの実現に向けた取り組みが継続されるほ