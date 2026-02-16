株式会社くふうカンパニーホールディングスと、ファームリーグ中地区・ハヤテベンチャーズ静岡を運営するハヤテ２２３株式会社は１６日、球団のネーミングライツを含む資本業務提携契約書について双方円満に合意解除した、と連名で発表した。くふう社は昨年１１月２８日、ハヤテ２２３の「ネーミングライツに関する重要な一部契約の不履行」があったため、不履行解消に向け協議を重ねたものの合意に至らず、契約解除を通知した