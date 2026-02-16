１６日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」で、出演陣の遅刻にまつわるエピソードが披露された。神田愛花から「芸人さんはないの？」と振られたハライチ・岩井勇気は、「澤部はホントにヤバいのが１回あった」と切り出すと、８年前のハプニングを述懐。「正月、１月１日の『爆笑ヒットパレード』にナイナイさん、よゐこさん、俺らで（オープニングから）袴で出るのに、前日飲んじゃって、全くその時間いなかったの、朝」と相方の澤