将棋の福間香奈女流五冠＝清麗、女王、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝が１６日、東京・渋谷区の将棋会館で棋士編入試験第２局に臨み、１１５手で片山史龍四段に敗れた。戦型は中飛車。「手番が決まっているので、ある程度作戦を絞って考えられたかな」。研究は充実していた模様で、序盤は工夫を凝らしたが、中盤から玉周りを手厚く、攻めを続けた片山に苦しめられた。終盤は持ち時間がなくなってからも懸命に指し続けたが、逆