フリーアナウンサーの岡副麻希（３３）が１６日、都内で行われた静岡県主催の「駿河湾フェリーリニューアル就航記念イベント」に登場した。岡副は、２０２２年にレーシングドライバーの蒲生尚弥と結婚し、静岡県御殿場市に移住。現在は１児のママとして生活しており「御殿場市といえば、富士山の麓。富士山の毎日の表情を見られるのも、御殿場市の特権だなと思っています」とにっこり。その後、静岡県の魅力を猛ＰＲ。伊豆半