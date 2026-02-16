ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向け、野球韓国代表が第2次キャンプをスタートさせた。場所は沖縄。初日ということもあり軽めのメニューだったが、テーマはあくまで「基本」だ。【写真】韓国に降臨した“初の日本人チア”リュ・ジヒョン監督が率いる韓国代表は、2月14〜15日の2日間で沖縄入りし、16日に嘉手納球場で初練習を行った。この日集まったのは22人で、フルメンバーではない。海外組の合流を控えているほか、