【モデルプレス＝2026/02/16】歌手の工藤静香が2月15日、自身のInstagramを更新。塩麹を使ったティラミスゼリーを披露し、話題となっている。【写真】キムタクの55歳妻「断面が綺麗」無糖グリークヨーグルトなど重なった本格ティラミスゼリー◆工藤静香、ヘルシーティラミスゼリーを紹介工藤は、愛犬と写った写真のほか「ティラミスゼリー！」とコメントを添えてティラミスゼリーの写真を披露。「1番下はクッキーを崩して甘くした