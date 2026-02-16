【モデルプレス＝2026/02/16】俳優の木村拓哉が2月15日、自身のInstagramを更新。愛車のハーレーダビッドソンに跨る写真を披露し、話題となっている。【写真】53歳レジェンド俳優「バイクのデザインカッコいい」高級愛車に跨る姿◆木村拓哉、愛車との"2ショット"公開木村は「気温が上がってくれると、走らせたくなったりします…」とつづり、写真を投稿。黒いライダースジャケットにジーンズを合わせ水色のヘルメットをかぶった姿