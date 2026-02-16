Stray KidsのI.Nが日本でのオフショットを公開し、注目を集めている。I.Nは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】「彼氏感がすごい」I.Nの寝そべりSHOT公開された写真には、黒のコートにデニムパンツを合わせ、チェッカーフラッグ柄のマフラーと帽子を身に着けたカジュアルな冬コーデのI.Nの姿が収められている。撮影場所は東京・恵比寿の住宅街とみられ、日本のファンの関心を集めた。帽子