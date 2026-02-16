資料マスク 香川県教育委員会は16日、県内の小・中・支援学校合わせて25校がインフルエンザB型で学級・学年閉鎖すると発表しました。 地域別では、高松市が17校、さぬき市が2校、三豊市・丸亀市・観音寺市・坂出市・綾川町・三木町が1校ずつです。