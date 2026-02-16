【DMM通販：「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」抽選販売】 抽選期間：2月16日14時～2月24日14時 当選発表：2月26日から4日以内 DMM通販にて、プラモデル「RG 1/48 AV-98Plus (イングラム・プラス)」の抽選販売を実施している。抽選期間は2月24日14時まで。当選発表は2月26日から4日以内に行なわれる。 今回2月16日に発表されたBANDAI SPIRITSのプラモデル商品に