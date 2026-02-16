KEFは、3月29日まで「SPRING CAMPAIGN 2026」を実施。期間中に「Coda W」など、対象スピーカーを購入し、4月30日までにmyKEF登録をすると、全員に最大40,000円分をVisa eギフトでキャッシュバックする。 Coda W 対象スピーカーとキャッシュバック内容は以下の通り。 ワイヤレスHiFiスピーカー: LS60 Wireless/LS50 Wireless II/LSX II/LSX II LT/Coda W HiFiスピー