「YOUR FREEDOM自分を新しくする自由を。」をブランドメッセージに掲げるジーユーから、「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムが登場。2026年5月1日（金）より全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始されます。プププリゾートをテーマにした、心ときめくラインナップに注目です♡ プププリゾートがテーマ ©Nintendo/HAL Labo