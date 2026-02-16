山口俊一氏自民党は、衆院議院運営委員長に山口俊一元沖縄北方担当相を充てる方向で最終調整に入った。関係者が16日、明らかにした。18日召集の特別国会で選出される見通しだ。山口氏は2021〜24年に衆院議運委員長を務めた経験があり、再登板となる。議運委員長は議長、副議長に次ぐ重要ポスト。議案の扱いや本会議の議事を差配する権限を持つ。山口氏は当選13回で、麻生太郎副総裁が率いる麻生派に所属している。同じ麻生派所