日本時間14日に行われたスノーボード男子ハーフパイプ決勝では、戸塚優斗選手（24）が連続でのトリプルコークを決めて金メダル、山田琉聖選手（19）が銅メダルと“W表彰台”を達成しました。「回転」よりも「独創性」…“誰とも被らない個性的なエア”高回転のエアを次々と成功させ、ハイレベルな戦いとなりましたが、「サン！シャイン」が注目した選手は、初出場で銅メダルを獲得した山田琉聖選手です。山田選手の強みとは？＜2月