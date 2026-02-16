中国で騰訊（テンセント）、阿里巴巴（アリババ）、百度（バイドゥ）、字節跳動（バイトダンス）といったインターネット大手がこのところ、AI（人工知能）を利用したオンラインお年玉のキャンペーン合戦を繰り広げており、広く注目を集めるとともに、関連アプリの人気が上昇している。モバイルアプリデータ分析プラットフォーム・七麦数拠によると、12日午後7時ごろには中国エリアにおけるiPhone（アイフォン）無料アプリ人気ラン