映画『災 劇場版』の公式X（旧Twitter）アカウントは2月14日、投稿を更新。怪談師・呪物コレクターの田中俊行さんの絶賛コメントを公開し、話題となっています。【写真】「特急呪物香川照之」「すごいインパクト」「香川照之に会いたくない。絶対に会いたくない」同アカウントは1枚の写真を投稿。うつむいている香川さんの姿と、「香川照之に会いたくない。絶対に会いたくない。会いたくない。会いたくない。会いたくない」という