「ETC専用料金所」導入の動きは地方にも波及！ 注意点は？日本の高速道路において、ETCの利用率は今や9割を大きく超えています。この普及状況を背景に、国土交通省および高速道路各社は、料金所のキャッシュレス化を強力に推進しています。その動きが決定的なものとなるのが、2026年の春です。これまで都市部の一部に限定されていた「ETC専用料金所」導入の波が、いよいよ地方部の一般インターチェンジにも本格的に押し寄せよ