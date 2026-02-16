ドジャース公式TikTokで公開されたブルペン映像ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でバッテリー組のキャンプ初日を迎えた。初日から27球を投げ込むなど、順調な仕上がりを見せている。球団公式TikTokは“珍しい”大谷のブルペン映像を公開。米ファンも興奮している。「OHTANI 17」の青のユニホームを背中越しに捉えた。地面レベルの視線、ウィル・スミス捕手のキャッチング