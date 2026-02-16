ジャッジの打球が投手を襲撃ヒヤリとした瞬間だった。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は15日（日本時間16日）、スプリングトレーニングでライブBPに登場した。登板したマックス・フリード投手に“ピッチャー返し”。SNSでは「頼むからなんかケージ置いて」「あっぶねぇ」「危なw」と心配する声が寄せられた。米スポーツメディア「ジ・アスレチック」のヤンキース番を務めるクリス・キルシュナー記者は「アーロン・ジャッ