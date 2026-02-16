ファイターズの２軍本拠地の誘致をめぐり、各地で自治体や期成会が意見交換を行うなど誘致に向けた動きがますます過熱しています。ファイターズの２軍本拠地の移転が発表されてから７か月。誘致を目指す恵庭市の期成会は２月１３日、「新ファーム恵庭構想」を発表しました。 これまでも署名を集めるなど精力的に誘致に動いてきた期成会。２軍の本拠地を通じて地域と球団が手を取り合い、子どもたちの挑戦する