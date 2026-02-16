夏のイメージが強いけれど、じつは今が旬の〈レモン〉。みずみずしく、果汁をたっぷり含んだ実で、『レモンシロップ』を仕込みましょう。切って、びんに重ねて、砂糖とともにじっくり待つ。びんの中でゆっくりと溶け合い、1週間後には甘酸っぱい香りが広がります。空気がキンと冷える日には、お湯で割ってホットレモンにするのもよし。『レモンシロップ』のレシピ材料（作りやすい分量・容量500mlのびん1個分）レモン（国産のもの