多くの人でにぎわう大阪・道頓堀エリアの一角。週末の真夜中、繁華街が一時、騒然となる事件が起きました。（記者リポート）「３人がケガをしたとみられていて、救助隊の近くには血の付いたティッシュペーパーも確認されます」警察によりますと１４日午後１１時５５分ごろ、大阪・道頓堀近くのビルで男が少年３人を刃物で刺し、奈良県田原本町の会社員・鎌田隆之亮さん（１７）が胸などを複数か所刺されて死亡。ほかの少年１