音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCOの妻でタレントの松嶋尚美（54）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。長男・珠丸さん（じゅまる／14）の“顔出し”ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「マジイケメン」松嶋尚美が公開した、14歳長男の“顔出し”近影ショット松嶋は「ララからジュマへのバレンタインチョコです。一生懸命にメッセージを書いてました」と、長女・空詩さん（らら／12）が作ったバ