11年ぶりに国内復帰した楽天の前田健太投手（37）が16日、沖縄・金武町での1軍キャンプでシート打撃に登板。今季初めて打者と対戦し、最速151キロを計測。7人を相手に無安打に封じ、「初の実戦で、まだ力みがあってちょっとバラついたりしましたけど、最初の登板にしてはすごく良かった」と振り返った。前田健は今キャンプで2、3日に一度のペースで、ここまで6度ブルペン入り。この日もスライダー、チェンジアップなど、持ち球