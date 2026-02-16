現役引退の記者会見を終え、花束を手にする元幕内大翔鵬＝16日、両国国技館13日に現役引退を発表した大相撲の元幕内大翔鵬（31）＝本名チミデレゲゼン・シジルバヤル、モンゴル出身、追手風部屋＝が16日、東京・両国国技館で記者会見し、腰痛の悪化を引退理由に挙げ「続けても関取に戻れない。心が折れてしまった」と語った。今後は日本相撲協会に残らず、妻とともに輸入雑貨を扱う事業を展開するという。断髪式は未定。大翔鵬