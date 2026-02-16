吉本新喜劇の島田珠代（55）が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新。女性芸人の3ショットが反響を呼んでいる。15日に東京・竹芝のニューピアホールで開催されたピン芸人日本一を決める「R―1グランプリ2026」で、決勝進出を逃した島田。この日は「準決勝落ちだけど、3人の絆は深まるばかり」と、お笑い芸人のキンタロー。、あぁ〜しらきとの3ショットを披露した。この投稿にフォロワーからは「Perfumeかと思った」「キャッ