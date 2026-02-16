ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケート男子シングルに出場した三浦佳生選手が自身のInstagramで試合を振り返りました。五輪の最終選考会であった全日本選手権で演技直前に幼い頃からともに競い合ってきた鍵山優真選手から「一緒にオリンピック行こうね」の言葉をもらい、3位でオリンピックの切符を手にした三浦選手。挑んだ初のオリンピックはショートプログラムで4回転のミスもあり22位発進となりましたが、フリー