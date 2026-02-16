巨人の新人投手はドラフト１〜３位の３投手が１軍の那覇キャンプに同行中。即戦力の期待が高いルーキーズから、スポーツ報知評論家の宮本和知氏がドラフト３位・山城京平投手の投球フォームを解析した。＊＊＊＊＊全体的に低い姿勢で捕手方向に出ていくフォーム。〈３〉から〈８〉にかけて顔の高さがブレないところに好感が持てる。制球のバラつきが抑えられるフォームに感じるし、いいバランスで投げられているよ。