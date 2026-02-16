巨人に新加入した則本昂大投手（３５）が１６日、実戦形式のライブＢＰに移籍後初登板した。打者のべ８人と対戦し安打性２本、与四球３の内容で最速１４６キロ。「課題がいっぱい出た。次実戦入るまでに課題を潰してやれたらなと。コーナーの投げ分けにも甘さがあったので、次はしっかり出力を出せるように。でも、とりあえずはけがなく終わったので良かった」と振り返った。先頭・坂本勇人との対決は左中間二塁打。ともに投げ