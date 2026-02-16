鹿児島港の北ふ頭エリアの利活用についてです。 まちづくりを進める事業者を公募するための要項などについて話し合う初めての評価委員会が、きょう16日開かれました。 県は、鹿児島市の本港区を8つのエリアに分け、民間の活力を導入してまちづくりを進めることにしていて北ふ頭エリアでは、去年11月から、民間事業者がカフェなどの飲食店を出店する実証実験が行われています。 16日は、事業者の公募に向けた初めての評価委員