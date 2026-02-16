2025年分の確定申告の受付がきょう16日から始まりました。 （レポーター）「きょうから確定申告が始まりました。このようにスマホでも予約ができるが、当日券は午前10時の時点で13時半の分まで終了している」 確定申告は、自営業者や年収が2000万円を超える会社員などが対象です。 鹿児島県内には11か所に会場が設けられていますが、インターネットで申告できる「e－Tax」の利用者が年々増えています。