事故のニュースです。 消防などによりますと16日午後2時半ごろ鹿児島県霧島市溝辺町麓の県道の交差点で、乗用車同士が衝突しました。 この事故で、片方の車に乗っていた女性が病院に搬送され手当てを受けています。警察で当時の状況を調べています。 ・ ・ ・