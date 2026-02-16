ふみの ガールズグループオーディション「No No Girls」出身で今年１月に「favorite song」でデビューした「ふみの」が15日、愛知・名古屋のIGアリーナで行われた『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演した。【動画】ノノガ出身ふみの、TGC初ステージ前に緊張の初の囲みちゃんみなの印象的な言葉も明かす「NoNoGirls」ファイナリスト10人の一人で、高い歌唱力に