倒れたブロック塀 15日、香川県観音寺市天神町のビルの敷地で、ブロック塀が倒れてそばに男性（90）が倒れているのをビルの住人が見つけました。 警察によりますと、男性は市内の不動産業者で、脳挫傷による死亡が確認されました。 倒れたブロック塀は、高さ約3m、幅約1.5mです。 男性はこのビルの管理者で、事故当時、ブロック塀を解体していたとみられています。警察が詳しい事故の原因を調べています。