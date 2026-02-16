ドル円一時１５３．３７レベル、本日の高値を更新＝ロンドン為替 ロンドン朝方は、円売りが優勢。ドル円は153.37レベル、ユーロ円は181.94レベル、ポンド円は209.20レベルなどにそれぞれ本日の高値を更新している。 USD/JPY153.34EUR/JPY181.90GBP/JPY209.15