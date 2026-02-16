日清シスコは、『ココナッツサブレ プリン味』を3月2日に全国で発売し、「ココナッツサブレ×ポムポムプリン コラボポーチセット」を3月4日に日清食品グループ オンラインストアで予約受付を開始する。【写真】ポムポムプリンが「ココナッツサブレ」に変身「ココナッツサブレ」は、1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えることなく、発売当時から受け継ぐ“サクサクッ、あきないおいしさ”で愛されているロングセラー