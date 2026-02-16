日本テレビは16日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、「ザ！鉄腕！DASH！！」（日曜後7・00）の番組継続を明言した。松岡昌宏は13日に自身が代表を務める事務所「MMsun」の公式サイトで降板を表明。一方の城島は15日、代表取締役を務める「株式会社城島ファーム」の公式サイトで出演継続を表明している。福田博之社長は番組の継続について「継続します」明言。「城島さんからは改めて『DASH』で後輩やスタッフと汗をか