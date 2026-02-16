記者団の取材に応じる自民党の梶山国対委員長＝16日午後、国会自民党の鈴木俊一、日本維新の会の中司宏両幹事長は16日、東京都内で会談し、18日召集の特別国会に提出する2026年度予算案について、25年度内もにらみ、早期成立へ努力する方針を確認した。1月23日の通常国会冒頭の衆院解散によって予算成立は4月以降にずれ込むとみられている。高市早苗首相は自民幹部に「予算案の年度内成立も諦めていない」との意向を伝えており、